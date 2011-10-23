В 1 сезоне 2 серии сериала «Однажды в сказке» Реджина делает все, что в ее силах, пытаясь навсегда изгнать Эмму из Сторибрука и из их с Генри жизней. Тем временем рассказывается история о том, кто придумал заклятие.