В 1 сезоне 2 серии сериала «Однажды в сказке» Реджина делает все, что в ее силах, пытаясь навсегда изгнать Эмму из Сторибрука и из их с Генри жизней. Тем временем рассказывается история о том, кто придумал заклятие.
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