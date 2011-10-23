В 1 сезоне 7 серии сериала «Однажды в сказке» кое-кто вспомнил свое прошлое и проклятие. Сказочный городок горюет после потери близкого друга. Бесстрашная Злая Королева пытается нанять убийцу, чтобы покончить с Белоснежкой.
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