В 1 сезоне 21 серии сериала «Однажды в сказке» маленький Генри умоляет свою маму Эмму остаться в сказочном городке и заняться поисками настоящего Спасителя сказочных обитателей. Ехидная Регина придумывает новый план.
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