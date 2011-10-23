В 1 сезоне 5 серии сериала «Однажды в сказке» когда неотесанный шериф Грэм замещает Эмму, земля дрожит, и на окраине города возникает подозрительно огромная воронка. Жизнь маленького Генри висит на волоске. Что же Эмма будет делать?