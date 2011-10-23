В 1 сезоне 18 серии сериала «Однажды в сказке» уверенная в себе Эмма продолжает поиски, которые должны доказать невиновность тихой Мэри Маргарет. Она никак не связана с убийством Кэтрин. Потерянной Реджине предстоит сделать непростой выбор.
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