В 1 сезоне 18 серии сериала «Однажды в сказке» уверенная в себе Эмма продолжает поиски, которые должны доказать невиновность тихой Мэри Маргарет. Она никак не связана с убийством Кэтрин. Потерянной Реджине предстоит сделать непростой выбор.