В 1 сезоне 12 серии сериала «Однажды в сказке» после того как дом загадочного мистера Голда посетили грабители, Эмма пристально следит за ним. Похоже, мужчина планирует самолично устроить казнь преступнику.
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