Семьянин Дэниэл Рэдклифф живет на фоне постапокалипсиса в трейлере нового сезона «Чудотворцев»

Кабельный канал TBS представил полноценный трейлер четвертого сезона многосерийной комедийной антологии «Чудотворцы» с Дэниэлом Рэдклиффом, Джеральдин Вишванатан и Стивом Бушеми в главных ролях. В новых сериях обыгрывается тематика «Безумного Макса» — главные герои оказываются в суровом постапокалиптическом будущем и сталкиваются с самым страшным антиутопическим кошмаром из всех возможных.

В центре сюжета — одинокий воин пустошей (Рэдклифф) и безжалостная воительница (Вишванатан), которые неожиданно влюбляются друг в друга и женятся. После этого они погружаются в рутинную жизнь в местном пригороде. Оказавшись в крохотном городке, где заправляет зажиточный торговец хламом (Бушеми), им приходится учиться справляться с экзистенциальным кризисом замужней жизни.

В остальной актерский состав нового сезона вошли Каран Сони, Джон Басс, Кинта Брансон, Гарсель Бове, Кайл Муни, Эго Нводим, Лолли Адефопе, Пол Ф. Томпкинс и Лиза Лоб. Шоураннерами выступают авторы сериала «Мужчина ищет женщину» Дэн Мирк и Роберт Падник, а создателем является Саймон Рич («Головоломка»).

Изначально премьера четвертого сезона была намечена на 16 января, однако телесеть решила сделать сдвиг в пользу летнего сезона. Свежие серии начнут еженедельно выходить в эфир с 10 июля.