Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Чудотворцы
Новости
Новости о сериале «Чудотворцы»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Чудотворцы»
Вся информация о сериале
Небесная канцелярия и не только: 7 сериалов о необыкновенных учреждениях
Разное фэнтези, супергероика, шпионская сага и детектив.
Написать
12 сентября 2025 15:03
Что смотреть на выходных: «Город астероидов», новые «Трансформеры» и постапокалиптические «Чудотворцы»
На этой неделе стриминги предлагают найти пропавшего ребенка, зависнуть с забавными вампирами, отправиться на конференцию в сопровождении голливудских звезд и взглянуть правде в глаза.
Написать
14 июля 2023 15:00
Тест: в какой вселенной из сериала «Чудотворцы» ты бы оказался?
Премьера 4-го сезона переносит зрителей в постапокалиптическую пустошь. Хочешь увидеть технологии будущего и поохотиться на мутантов? Или тебе ближе старое доброе Средневековье?
Написать
11 июля 2023 12:00
Семьянин Дэниэл Рэдклифф живет на фоне постапокалипсиса в трейлере нового сезона «Чудотворцев»
Звезда «Гарри Поттера» стал одомашненной версией Безумного Макса.
Написать
1 июня 2023 16:11
Что смотреть на выходных: «Чудотворцы» с Дэниелом Рэдклиффом, сериал про вампиров и продолжение «Территории»
На этой неделе стриминги предлагают создать небывалый искусственный интеллект, спасти волшебное королевство, раскрыть сложное дело и записать об этом подкаст.
Написать
20 января 2023 15:00
Дэниэл Рэдклифф осваивается в мире «Безумного Макса» в трейлере четвертого сезона «Чудотворцев»
Новая часть комедийной антологии выйдет на экраны в январе следующего года.
Написать
7 декабря 2022 10:35
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй»
Сильвестр Сталлоне создает свою криминальную империю, Милли Бобби Браун открывает детективное агентсво, Джейсон Момоа провожает в мир снов, а Антон Лапенко разбирается с обидчиком по-мужски.
Написать
1 ноября 2022 12:00
Жизнь после Хогвартса: 14 ролей, благодаря которым Рэдклифф перестал быть Гарри Поттером
23 июля британскому актеру Дэниэлу Рэдклиффу исполняется 33 года.
Написать
23 июля 2022 07:00
Продолжения сериалов в 2022 году: рассказываем о 12 главных проектах, возвращения которых мы очень ждем
Рассказываем о новых сезонах сериалов 2022 года. Грядущий год обещает нам продолжение (а в некоторых случаях и завершение) любимых сериалов, как тех, что сопровождали нас в течение многих лет, так и относительно новых проектов.
Написать
29 декабря 2021 15:59
Сериал «Чудотворцы» с Дэниэлом Рэдклиффом и Стивом Бушеми продлен на четвертый сезон
Проект стал самым просматриваемым комедийным шоу на телеканале TBS.
Написать
8 ноября 2021 15:25
От спин-оффа «Американской истории ужасов» до новой «Сплетницы»: 8 главных сериалов июля
По традиции рассказываем о сериалах, которые нельзя пропустить в июле. Второй месяц лета богат как на премьеры, так и на новые сезоны историй, которые мы уже полюбили.
Написать
22 июня 2021 12:30
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667