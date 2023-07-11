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Киноафиша Новости Тест: в какой вселенной из сериала «Чудотворцы» ты бы оказался?

Тест: в какой вселенной из сериала «Чудотворцы» ты бы оказался?

11 июля 2023 12:00
Тест: в какой вселенной из сериала «Чудотворцы» ты бы оказался?

Премьера 4-го сезона переносит зрителей в постапокалиптическую пустошь. Хочешь увидеть технологии будущего и поохотиться на мутантов? Или тебе ближе старое доброе Средневековье? 

Комедийная антология с Дэниелом Рэдклиффом и Стивом Бушеми продолжает покорять мир своей откровенностью, смелым юмором и, конечно, разнообразием красочных вселенных. Бывший Гарри Поттер то работает в офисе самого Бога, то примеряет корону средневекового принца, а то и вовсе танцует стриптиз в образе католического пастора. Недавно на экраны вышел первый эпизод 4-го сезона «Чудотворцев», в котором героев на сей раз забросило в далекое постапокалиптическое будущее. Как думаешь, какой из четырех миров сериала лучше всего подошел бы тебе? Пройди короткий тест и узнай ответ!

Юлия Курмилева
Юлия Курмилева
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