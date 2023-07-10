В 4 сезоне сериала «Чудотворцы» события разворачиваются в постапокалиптическом мире на безжизненной песчаной пустоши. После неведомой катастрофы большая часть людей и других живых существ была уничтожена. И все же некоторым представителям человеческой расы удается выживать в эти непростые времена. Среди них оказывается молодой воин, который вместе со своей супругой путешествует по пустыне в поисках еды, воды и пристанища. Однажды они натыкаются на небольшой городок и решают остаться в местной общине выживших. Однако вскоре они понимают, что здесь всем управляет богатый и безжалостный торговец мусором.