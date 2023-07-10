Меню
Чудотворцы 2019 - 2023, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Чудотворцы
Miracle Workers 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 10 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Чудотворцы»

В 4 сезоне сериала «Чудотворцы» события разворачиваются в постапокалиптическом мире на безжизненной песчаной пустоши. После неведомой катастрофы большая часть людей и других живых существ была уничтожена. И все же некоторым представителям человеческой расы удается выживать в эти непростые времена. Среди них оказывается молодой воин, который вместе со своей супругой путешествует по пустыне в поисках еды, воды и пристанища. Однажды они натыкаются на небольшой городок и решают остаться в местной общине выживших. Однако вскоре они понимают, что здесь всем управляет богатый и безжалостный торговец мусором.

Рейтинг сериала

6.6
Оцените 16 голосов
Список серий 4-го сезона сериала «Чудотворцы» График выхода всех сериалов
Добро пожаловать в Бумтаун Welcome to Boomtown
Сезон 4 Серия 1
10 июля 2023
Его превосходительство The H.O.A
Сезон 4 Серия 2
10 июля 2023
Матрица. Пародия для взрослых The MatriXXX
Сезон 4 Серия 3
17 июля 2023
Церемония объединения The Grouping Ceremony
Сезон 4 Серия 4
17 июля 2023
Джим Керри в парке Jim Carrey in the Park
Сезон 4 Серия 5
24 июля 2023
Олимп Olympus
Сезон 4 Серия 6
31 июля 2023
Роланд Праудхарт Roland Proudheart
Сезон 4 Серия 7
7 августа 2023
Дети женщин Children of Women
Сезон 4 Серия 8
14 августа 2023
Иоанн Христос John Christ
Сезон 4 Серия 9
21 августа 2023
Конец The End
Сезон 4 Серия 10
28 августа 2023
