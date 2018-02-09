Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Лапси 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Лапси
Киноафиша Сериалы Лапси Сезоны Сезон 1

Лапси 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 февраля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Лапси»

В 1 сезоне сериала «Лапси» в Карелии обнаруживают вирус, нехарактерный для этой местности. Чтобы выяснить его происхождение, туда отправляются двое врачей, бывших любовников. Очень быстро те заболевают, но выздоравливают. Теперь они живут в таинственном поселке, где находятся ровно 46 жителей, и любое изменение этого числа ведет к катастрофе. Вокруг бродят морлоки — люди, у которых отсутствуют какие-либо чувства и эмоции и которые способны только выполнять приказы. Быстро выясняется, что жители намного старше, чем выглядят.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
6.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Лапси» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 февраля 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 февраля 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 февраля 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 февраля 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
2 марта 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
9 марта 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 марта 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
23 марта 2018
График выхода всех сериалов
«Что ты, трактор, чтобы тебя испытывать?!» Только знатоки «Девчат» пройдут этот каверзный тест без единой ошибки
Настоящие жемчужины среди работ маэстро хорроров: 5 лучших фильмов Гильермо дель Торо
Amazon только приступает к кастингу, но фанаты уже нашли идеальных актеров в сериал «Четвертое крыло»: это фэнтези захватило мир
3 сезон получил невероятные 95% на RT: продолжению «Позолоченного века» придется исправить один «косяк», чтоб выбить заветную «сотку»
Всю жизнь не под своей фамилией: как на самом деле должны звать Михаила Боярского
«Не более того»: лучшим фильмом Данелии Михалков считает вовсе не «Мимино» — в СССР были уверены, что картина станет «проходняком»
«Зимородок» отдыхает: осенью выходит турдизи, которому прочат статус нового хита — не терпится посмотреть
Отличаете Рудика от Гоги и любите «Москва слезам не верит»? Тест из 6 вопросов покажет, как хорошо вы помните сюжет
Свежее аниме установило уникальный рекорд Netflix ровно за два дня: ни один хитовый фильм платформы так не смог за 18 лет
То морозы лютые, то жар в груди? Почему в «Игре престолов» не носили шапки, хотя зима была близко
«Фильм намного лучше и сложнее книги»: «Интердевочка» Тодоровского сделала невозможное — но автор оригинальной повести с этим не согласен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше