В 1 сезоне сериала «Лапси» в Карелии обнаруживают вирус, нехарактерный для этой местности. Чтобы выяснить его происхождение, туда отправляются двое врачей, бывших любовников. Очень быстро те заболевают, но выздоравливают. Теперь они живут в таинственном поселке, где находятся ровно 46 жителей, и любое изменение этого числа ведет к катастрофе. Вокруг бродят морлоки — люди, у которых отсутствуют какие-либо чувства и эмоции и которые способны только выполнять приказы. Быстро выясняется, что жители намного старше, чем выглядят.