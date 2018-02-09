«Что ты, трактор, чтобы тебя испытывать?!» Только знатоки «Девчат» пройдут этот каверзный тест без единой ошибки

Настоящие жемчужины среди работ маэстро хорроров: 5 лучших фильмов Гильермо дель Торо

Amazon только приступает к кастингу, но фанаты уже нашли идеальных актеров в сериал «Четвертое крыло»: это фэнтези захватило мир

3 сезон получил невероятные 95% на RT: продолжению «Позолоченного века» придется исправить один «косяк», чтоб выбить заветную «сотку»

Всю жизнь не под своей фамилией: как на самом деле должны звать Михаила Боярского

«Не более того»: лучшим фильмом Данелии Михалков считает вовсе не «Мимино» — в СССР были уверены, что картина станет «проходняком»

«Зимородок» отдыхает: осенью выходит турдизи, которому прочат статус нового хита — не терпится посмотреть

Отличаете Рудика от Гоги и любите «Москва слезам не верит»? Тест из 6 вопросов покажет, как хорошо вы помните сюжет

Свежее аниме установило уникальный рекорд Netflix ровно за два дня: ни один хитовый фильм платформы так не смог за 18 лет

То морозы лютые, то жар в груди? Почему в «Игре престолов» не носили шапки, хотя зима была близко