Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Лапси
Киноафиша Сериалы Лапси Сезоны
Лапси (2018 - 2019), список сезонов Лапси 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Эпизод длится 48 минут
Прокатчик Start
Список сезонов сериала «Лапси»
Лапси - Сезон 1 Сезон 1
2018, 8 эпизодов
 
Лапси - Сезон 2 Сезон 2
2019, 8 эпизодов
 
Related video
Тутберидзе молчать не стала: назван главный признак лени фигуристок
Связался с Шатуновым незадолго до смерти: завравшегося Разина вывели на чистую воду
Примирение с Меган Маркл не за горами: Елизавета II сделала первый шаг
Свадьба звезд в прямом эфире: вот что ждет россиян этим летом
Без помощи обошлись: правда о тратах семьи Ефремова вышла наружу
Без поддержки не обошлось: правда об успехе Гагариной раскрыта
Без фотошопа и фильтров: 39-летнего Лазарева едва узнали
Отказать не смогла: оскандалившаяся Бритни Спирс готовится к возвращению на сцену
«От Цискаридзе не зависит»: провалу «Сегодня вечером» нашлось объяснение
«Омолодилась вслед за мужем»: 33-летнюю жену Диброва подняли на смех
«Модный приговор» даром не прошел: Васильев проговорился о личной жизни Бабкиной
«Сор из избы»: вот чем могла закончиться «Фабрика звезд» из-за романа Шульгина
Приложение киноафиши