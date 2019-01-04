Во 2 сезоне сериала «Лапси» в поселении начинаются проблемы: пропадает золото, перекрывается канал поставки провизии, полиция начинает разыскивать пропавших. Герои продолжают свои поиски ответов и дороги с острова. В лепрозории находят следы страшных экспериментов, которые проводились много лет назад. Барон выслеживает членов оппозиции и начинает их наказывать. Антон разводит бурную деятельность и стремится к вершине власти. В московском штабе готовятся отправить еще одну группу на поиски исчезнувших.