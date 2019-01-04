«Доставка с гарантией»: сериал, который готов ворваться в лигу «Невского» и «Первого отдела» — и победить

В Сети оправдали робкого Лукашина: герой «Иронии судьбы» не просто так два года не звал Галю замуж

На IMDb фильм уже получил 7 баллов: инсайдеры раскрыли дату онлайн-премьеры «Голого пистолета» с Нисоном и Андерсон

Одна фраза Данелии на вручении «Оскара» заставила зал аплодировать стоя: вот что сказал режиссер

Всю жизнь не под своей фамилией: как на самом деле должны звать Михаила Боярского

«Зимородок» отдыхает: осенью выходит турдизи, которому прочат статус нового хита — не терпится посмотреть

«Не более того»: лучшим фильмом Данелии Михалков считает вовсе не «Мимино» — в СССР были уверены, что картина станет «проходняком»

То морозы лютые, то жар в груди? Почему в «Игре престолов» не носили шапки, хотя зима была близко

Сижу я в неволе, в темнице сырой — не про османских наложниц: вот как описывала гарем из «Великолепного» английская путешественница

Свежее аниме установило уникальный рекорд Netflix ровно за два дня: ни один хитовый фильм платформы так не смог за 18 лет