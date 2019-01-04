Меню
Лапси 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Лапси
Киноафиша Сериалы Лапси Сезоны Сезон 2

Лапси 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Лапси»

Во 2 сезоне сериала «Лапси» в поселении начинаются проблемы: пропадает золото, перекрывается канал поставки провизии, полиция начинает разыскивать пропавших. Герои продолжают свои поиски ответов и дороги с острова. В лепрозории находят следы страшных экспериментов, которые проводились много лет назад. Барон выслеживает членов оппозиции и начинает их наказывать. Антон разводит бурную деятельность и стремится к вершине власти. В московском штабе готовятся отправить еще одну группу на поиски исчезнувших.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
6.9 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Лапси» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
4 января 2019
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
10 января 2019
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
17 января 2019
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
24 января 2019
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
31 января 2019
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
7 февраля 2019
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
14 февраля 2019
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
21 февраля 2019
График выхода всех сериалов
