Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Клиника счастья 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Клиника счастья
Киноафиша Сериалы Клиника счастья Сезоны Сезон 1

Клиника счастья 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Клиника счастья»

В 1 сезоне сериала «Клиника счастья» талантливый эндокринолог Алена Липницкая ведет практику в своей клинике, где ее коллегами являются не менее выдающиеся врачи. Вместе они с легкостью решают проблемы своих пациентов, обеспечивая им внутреннюю гармонию и налаженную личную жизнь. Однако жизнь самой прежде абсолютно счастливой Алены идет под откос: она может потерять свою клинику вместе с лицензией, оказывается, муж годами ей изменял, а сын вот-вот совершит ошибку, несмотря на ее предостережения. Теперь Алене предстоит бороться не только за счастье своих пациентов, но и за свое собственное.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Клиника счастья» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 мая 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 мая 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 мая 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 июня 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
9 июня 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
16 июня 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 июня 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
30 июня 2021
График выхода всех сериалов
Фанаты в слезах: почему Netflix закрыл «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером после второго сезона
Осторожно! Вы будете спать со включенным светом: клоун-убийца, мясники Лос-Анджелеса и бомбы в метро — 3 свежих мини-сериала (это «реалки»)
Включите днём, а потом очнётесь с открытым от удивления ртом ночью: 3 свежих турецких сериала, сюжеты которых вам будут сниться 
Море крови, океаны слез: экранизация культовой God of War станет не только жестоким боевиком, но и трогательной семейной драмой
«Учишься балету, Поттер?» — а ведь Малфой действительно хотел сблизиться с Гарри: и причина не так уж однозначна
«Дьявол носит…Zara»: фанаты в ужасе от образа Миранды в легендарном сиквеле — стилист объяснил, что с ним не так (фото)
Слабый пол? Это про гнилой паркет: Сью Сторм самая сильная в «Фантастической четверке» — все благодаря второй силе
В каком порядке смотреть «Фантастическую четверку» — а что можно пропустить? Готовимся к премьере, чтобы не запутаться
Для «Голодных игр» нашли новую Китнисс Эвердин — правда, это не то, о чем вы наверняка подумали
Лучшее время, которое мы не ценили: фильмы 2019 года, которые уже сейчас считаются культовой классикой
Сколько серий в аниме «Лето, когда умер Хикару»: и почему они выходят раз в неделю, если это Netflix
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше