В 1 сезоне сериала «Клиника счастья» талантливый эндокринолог Алена Липницкая ведет практику в своей клинике, где ее коллегами являются не менее выдающиеся врачи. Вместе они с легкостью решают проблемы своих пациентов, обеспечивая им внутреннюю гармонию и налаженную личную жизнь. Однако жизнь самой прежде абсолютно счастливой Алены идет под откос: она может потерять свою клинику вместе с лицензией, оказывается, муж годами ей изменял, а сын вот-вот совершит ошибку, несмотря на ее предостережения. Теперь Алене предстоит бороться не только за счастье своих пациентов, но и за свое собственное.