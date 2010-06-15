Во 2 сезоне 57 серии сериала «Интерны» Быков устраивает настоящий спектакль ради спокойствия главврача. Семен очень жестоко шутит над своим больным, заставляя его вставлять термометр в анус. Желая помочь другу, Глеб придумывает небылицы об Ольге.