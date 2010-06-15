Во 2 сезоне 26 серии сериала «Интерны» Любовь находит неожиданное применение Семену, а Глеб проверяет на искренность нового больного Фила. В это же время закадычные товарищи пытаются отмазаться от приглашения на очередную алкогольную сходку.
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