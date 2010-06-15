Во 2 сезоне 21 серии сериала «Интерны» Варвара никак не может поговорить с Глебом по поводу своего интересного положения. Фил уходит в вынужденный отгул из-за любимого питомца, а Быков напряженно выжидает подставы от своего старого друга на работе.