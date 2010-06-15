Во 2 сезоне 3 серии сериала «Интерны» Глеб готовит гнездышко для новой девушки. Параллельно Семен получает предложение двусмысленного характера, а Андрей выкручивается, чтобы уйти со своей должности. Ведь его ждет старая байкерская тусовка.