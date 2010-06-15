Во 2 сезоне 43 серии сериала «Интерны» друзья-медики придумали неожиданный способ заработка. Главное, чтобы руководитель не поймал их на месте преступления. Параллельно американец лечит девушку, которая ужасно похожа на его бывшую невесту.