Во 2 сезоне 52 серии сериала «Интерны» Фил никак не может поговорить с Семеном о своих отношениях с его бывшей супругой. Глеб получает интересное предложение по работе, его коллеги убеждены, что в скором времени место одного интерна будет вакантно.