Во 2 сезоне 58 серии сериала «Интерны» Варвара в очередной раз пожалела зверушку и притащила ее в больницу. Но Быков не дремлет. Семен расстался с Ириной, чтобы вернуть назад свою бывшую жену. В этом ему помогает жалостливая медсестра Любовь.