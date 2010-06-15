Во 2 сезоне 58 серии сериала «Интерны» Варвара в очередной раз пожалела зверушку и притащила ее в больницу. Но Быков не дремлет. Семен расстался с Ириной, чтобы вернуть назад свою бывшую жену. В этом ему помогает жалостливая медсестра Любовь.
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