Во 2 сезоне 9 серии сериала «Интерны» главврач ищет способы заманить Быкова в свою квартиру, однако тот активно сопротивляется. В это же время Варвара старается вернуть себе бывшего парня. Иностранец Фил пытается привыкнуть к жизни обычных россиян.