Во 2 сезоне 9 серии сериала «Интерны» главврач ищет способы заманить Быкова в свою квартиру, однако тот активно сопротивляется. В это же время Варвара старается вернуть себе бывшего парня. Иностранец Фил пытается привыкнуть к жизни обычных россиян.
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