Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Интерны
Киноафиша Сериалы Интерны Сезоны
Интерны (2010 - 2016), список сезонов Интерны 16+
Год выпуска 2010
Страна Россия
Эпизод длится 25 минут
Телеканал ТНТ
Список сезонов сериала «Интерны»
Интерны - Сезон 1 Сезон 1
2010, 60 эпизодов
 
Интерны - Сезон 2 Сезон 2
2010, 60 эпизодов
 
Интерны - Сезон 3 Сезон 3
2011, 60 эпизодов
 
Интерны - Сезон 4 Сезон 4
2011, 100 эпизодов
 
Сезон 5
2011, 20 эпизодов
 
Сезон 6
2011, 20 эпизодов
 
Сезон 7
2012, 20 эпизодов
 
Сезон 8
2013, 20 эпизодов
 
Сезон 9
2013, 20 эпизодов
 
Сезон 10
2014, 23 эпизода
 
Сезон 11
2014, 20 эпизодов
 
Сезон 12
2015, 15 эпизодов
 
Сезон 13
2015, 20 эпизодов
 
Интерны - Сезон 14 Сезон 14
2016, 20 эпизодов
 
Related video
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой
Россияне ахнули: вот как изменился Мохамед из «Клона» за 20 лет
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех
Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира
Седокова раскрыла правду о замужестве: хватило нескольких слов
Приложение киноафиши