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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Интерны
Сезоны
Интерны (2010 - 2016), список сезонов
Интерны
16+
Год выпуска
2010
Страна
Россия
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
ТНТ
Список сезонов сериала «Интерны»
Сезон 1
2010,
60 эпизодов
Сезон 2
2010,
60 эпизодов
Сезон 3
2011,
60 эпизодов
Сезон 4
2011,
100 эпизодов
Сезон 5
2011,
20 эпизодов
Сезон 6
2011,
20 эпизодов
Сезон 7
2012,
20 эпизодов
Сезон 8
2013,
20 эпизодов
Сезон 9
2013,
20 эпизодов
Сезон 10
2014,
23 эпизода
Сезон 11
2014,
20 эпизодов
Сезон 12
2015,
15 эпизодов
Сезон 13
2015,
20 эпизодов
Сезон 14
2016,
20 эпизодов
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