Во 2 сезоне 16 серии сериала «Интерны» Андрей никак не может привыкнуть к мысли, что у Кисегач есть другой кавалер. Он ревнует? Фил уверен, что Глеб и Семен — скрытые гомосексуалы, а Варвара прячет от руководителя маленькое пушистое животное.