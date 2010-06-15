Во 2 сезоне 16 серии сериала «Интерны» Андрей никак не может привыкнуть к мысли, что у Кисегач есть другой кавалер. Он ревнует? Фил уверен, что Глеб и Семен — скрытые гомосексуалы, а Варвара прячет от руководителя маленькое пушистое животное.
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