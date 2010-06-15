Во 2 сезоне 17 серии сериала «Интерны» дерматовенеролог наконец-то проявляет свою истинную сущность: ему удалось на время «отжать» место главного врача. Варвара специально оказывается с Глебом наедине, чтобы поговорить об их отношениях.
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