Во 2 сезоне 17 серии сериала «Интерны» дерматовенеролог наконец-то проявляет свою истинную сущность: ему удалось на время «отжать» место главного врача. Варвара специально оказывается с Глебом наедине, чтобы поговорить об их отношениях.