Во 2 сезоне 18 серии сериала «Интерны» Люба пытается «приструнить» распоясавшегося Семена, который то и дело достает своих коллег. Глеб устраивает пари с Быковым. Мужчины играют в теннис, проигравший останется в ординаторской на ночь.