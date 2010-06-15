Во 2 сезоне 18 серии сериала «Интерны» Люба пытается «приструнить» распоясавшегося Семена, который то и дело достает своих коллег. Глеб устраивает пари с Быковым. Мужчины играют в теннис, проигравший останется в ординаторской на ночь.
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