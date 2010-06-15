Во 2 сезоне 48 серии сериала «Интерны» Быков оказывается соседом Семена и Глеба, такое положение дел ему не по душе. Варвара не может побороть страх перед дантистами, а медсестра Люба помогает американцу ставить на место распоясавшихся русских.
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