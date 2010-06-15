Во 2 сезоне 54 серии сериала «Интерны» из-за своей принципиальности Быков рискует потерять репутацию врача. Американец выкупает у Глеба элитное место на важной медицинской конференции. У медсестры появляется крайне привлекательный воздыхатель.
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