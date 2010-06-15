Во 2 сезоне 10 серии сериала «Интерны» наивный Фил оказывается жертвой дерматовенеролога. Семен предает дружбу с Глебом, а все из-за Варвары. Главврач, кажется, нашла идеальный способ, чтобы смягчить Быкова и принудить переехать к ней.