Во 2 сезоне 10 серии сериала «Интерны» наивный Фил оказывается жертвой дерматовенеролога. Семен предает дружбу с Глебом, а все из-за Варвары. Главврач, кажется, нашла идеальный способ, чтобы смягчить Быкова и принудить переехать к ней.
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