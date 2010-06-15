Во 2 сезоне 25 серии сериала «Интерны» иностранный врач понимает, что новая пациентка слишком красива для него. Но как вернуть себе врачебную этику? Коллеги принуждают Варвару рассказать Глебу, что на самом деле происходит с ее беременностью.