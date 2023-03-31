Меню
Новости о сериале «Темные начала»

Новости о сериале «Темные начала»
Что смотреть на выходных: сиквел «Аватара», «Тетрис» и новый сериал Федора Бондарчука
Что смотреть на выходных: сиквел «Аватара», «Тетрис» и новый сериал Федора Бондарчука На этой неделе стриминги предлагают отправиться на планету Пандора, изобрести популярную игру, раскрыть убийство в Париже и посмеяться над супергероикой. 
31 марта 2023 15:00
Элли из «Одних из нас»: 8 фильмов и сериалов с Беллой Рэмси, которые стоит посмотреть
Элли из «Одних из нас»: 8 фильмов и сериалов с Беллой Рэмси, которые стоит посмотреть В день выхода «Одних из нас», где юная британка Белла Рэмси сыграла главную роль, вспоминаем, какие еще фильмы и сериалы с участием актрисы заслуживают внимания.  
15 января 2023 14:00
Что смотреть на выходных: «Сердце Пармы», новый Пиноккио и финал «Темных начал»
Что смотреть на выходных: «Сердце Пармы», новый Пиноккио и финал «Темных начал» На этой неделе стриминги предлагают сбежать от рабовладельцев с Уиллом Смитом, отправиться за сокровищами с Алексеем Серебряковым, перепутать новогодние подарки и встретить любовь. 
9 декабря 2022 15:00
Тест: кто твой деймон?
Тест: кто твой деймон? Узнай, в каком животном воплотилась бы твоя душа.
9 декабря 2022 12:00
Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи»
Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи» Уилл Смит освобождается от рабства, Адам Драйвер уезжает от токсичного облака, Джеймс МакЭвой готовится к эпичной битве, а Харрисон Форд собирается защищать семью. 
1 декабря 2022 14:00
Дафни Кин отправляется в мир мертвых в трейлере финального сезона «Темных начал»
Дафни Кин отправляется в мир мертвых в трейлере финального сезона «Темных начал» Первые серии третьего сезона фэнтезийного сериала зрители выйдут уже в следующем месяце.
2 ноября 2022 11:15
Согреваемся вместе: 7 теплых сериалов для осенних вечеров
Согреваемся вместе: 7 теплых сериалов для осенних вечеров Теплый плед, чай и хорошее кино помогут вам согреться этой осенью.
18 октября 2022 12:00
Лира Белаква встречает восставшего из мертвых Ли в трейлере финального сезона «Темных начал»
Лира Белаква встречает восставшего из мертвых Ли в трейлере финального сезона «Темных начал» Концовка эпического фэнтези будет по-настоящему мрачной и захватывающей.
10 октября 2022 12:51
Стала известная дата премьеры третьего сезона «Темных начал»
Стала известная дата премьеры третьего сезона «Темных начал» Создатели обещают, что фанатов шоу ждет эмоциональная и пронзительная концовка.
7 октября 2022 17:08
Все, что вам нужно знать о сериале «Властелин колец: Кольца власти» – ключевые события и персонажи
Все, что вам нужно знать о сериале «Властелин колец: Кольца власти» – ключевые события и персонажи Гид по приквелу «Хоббита» и «Властелина колец».
1 сентября 2022 17:00
HBO показал первые отрывки из сериала «Одни из нас»
HBO показал первые отрывки из сериала «Одни из нас» В сборном ролике показали план на телесезон 2022-2023.
22 августа 2022 11:25
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Простая черно-белая эмблема HBO стала знаком качества в мире сериалов. Это отделение медийного гиганта Warner Media оказалось в тренде, когда зритель полюбил сериалы. Заполучая права на самые захватывающие и нетривиальные сюжеты и привлекая истинных профессионалов, компании удалось завоевать известность во всем мире и получить колоссальные кассовые выручки. Успешных проектов к 2022 году накопилось столько, что на их просмотры уйдут годы, а потому предлагаем «выжимку» из 10 самых лучших сериалов HBO.
20 июля 2022 12:46
Звезды «Дряни» и «Шерлока» получили роли в сериале «Темные начала»
Звезды «Дряни» и «Шерлока» получили роли в сериале «Темные начала» Они сыграют крошечных, но смертоносных шпионов.
21 сентября 2021 15:41
10 сериалов для долгих новогодних каникул
10 сериалов для долгих новогодних каникул Хью Лори в космосе, дьявол в Лос-Анджелесе и другие истории, которые увлекут вас на все выходные.
28 декабря 2020 16:12
