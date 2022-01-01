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Киноафиша Сериалы Темные начала Актеры и роли

Актеры сериала «Темные начала»

Актеры сериала «Темные начала» Вся информация о сериале
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой James McAvoy
Lord Asriel Belacqua Рут Уилсон
Рут Уилсон Ruth Wilson
Marisa Coulter Джеймс Космо
Джеймс Космо James Cosmo
Farder Coram Рута Гедминтас
Рута Гедминтас Ruta Gedmintas
Serafina Pekkala Гари Льюис
Гари Льюис Gary Lewis
Thorold Лия Уильямс
Лия Уильямс Lia Williams
Dr. Cooper Энн-Мэри Дафф
Энн-Мэри Дафф Anne-Marie Duff
Ma Costa Дафни Кин
Дафни Кин Dafne Keen
Lyra Belacqua Лин-Мануэль Миранда
Лин-Мануэль Миранда Lin-Manuel Miranda
Lee Scoresby Нина Сосанья
Нина Сосанья Nina Sosanya
Elaine Parry Джорджина Кэмпбелл
Джорджина Кэмпбелл Georgina Campbell
Adele Starminster Эрион Бакаре
Эрион Бакаре Ariyon Bakare
Lord Carlo Boreal Дэниэл Фрогсон
Дэниэл Фрогсон Daniel Frogson
Tony Costa Амир Уилсон
Амир Уилсон Amir Wilson
Will Parry
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