В 1 сезоне 8 серии сериала «Хилер» Ён Шин пытается выяснить, каким образом новый начальник связан с неуловимым курьером. Мён Хи путает Со Чжон Ху с погибшим другом юности, и молодой человек решает выяснить, чем занимался в молодости его отец.
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