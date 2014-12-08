В 1 сезоне 19 серии сериала «Хилер» Чжон Ху отправляется в офис новостного издания, чтобы встретиться с Ким Мун Хо. Старейшина группировки подготавливает ловушку для курьера и заставляет молодого человека признаться в преступлениях.