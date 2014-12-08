В 1 сезоне 6 серии сериала «Хилер» Ким Мун Шик манипулирует общественным мнением, чтобы защитить репутацию продажного кандидата в мэры города. Из-за скандального репортажа о спонсорстве Ён Шин в отчаянии обращается за помощью к Мун Хо.