В 1 сезоне 6 серии сериала «Хилер» Ким Мун Шик манипулирует общественным мнением, чтобы защитить репутацию продажного кандидата в мэры города. Из-за скандального репортажа о спонсорстве Ён Шин в отчаянии обращается за помощью к Мун Хо.
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