В 1 сезоне 13 серии сериала «Хилер» Ким Мун Шик нанимает фирму бандита Пэ Сан Су, чтобы выяснить настоящую личность неуловимого Чжон Ху. Чхэ Ён Шин спасает загадочного курьера и начинает подозревать, что давно видела его и без маскировки.