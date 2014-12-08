В 1 сезоне 13 серии сериала «Хилер» Ким Мун Шик нанимает фирму бандита Пэ Сан Су, чтобы выяснить настоящую личность неуловимого Чжон Ху. Чхэ Ён Шин спасает загадочного курьера и начинает подозревать, что давно видела его и без маскировки.
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