В 1 сезоне 11 серии сериала «Хилер» Ким Мун Хо обнаруживает, что неизвестные провели обыск в его квартире. Со Чжон Ху идёт на большой риск, чтобы выяснить правду о прошлом отца, а Чхэ Ён Шин пытается продолжить общение с неуловимым курьером.