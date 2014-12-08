В 1 сезоне 11 серии сериала «Хилер» Ким Мун Хо обнаруживает, что неизвестные провели обыск в его квартире. Со Чжон Ху идёт на большой риск, чтобы выяснить правду о прошлом отца, а Чхэ Ён Шин пытается продолжить общение с неуловимым курьером.
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