В 1 сезоне 10 серии сериала «Хилер» Чжи Ан становится знаменитой в интернете благодаря скандальному репортажу Ким Мун Хо о новом кандидате в мэры города. Со Чжон Ху под прикрытием пытается ненавязчиво выяснить, что к нему испытывает Чхэ Ён Шин.