В 1 сезоне 17 серии сериала «Хилер» Чжи Ан не знает, как реагировать на новости о своих биологических родителях. Девушка отправляется навестить Мён Хи, а Чжон Ху пытается отыскать кассету с признанием отца, чтобы доказать его невиновность.
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