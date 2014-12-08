В 1 сезоне 17 серии сериала «Хилер» Чжи Ан не знает, как реагировать на новости о своих биологических родителях. Девушка отправляется навестить Мён Хи, а Чжон Ху пытается отыскать кассету с признанием отца, чтобы доказать его невиновность.