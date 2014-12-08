В 1 сезоне 3 серии сериала «Хилер» Со Чжон Ху решает продолжить слежку за причудливой журналисткой, чтобы выяснить, кто пытается его подставить. Через некоторое время молодой человек обнаруживает, что наблюдает за Чхэ Ён Шин не только он.
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