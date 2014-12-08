В 1 сезоне 18 серии сериала «Хилер» Со Чжон Ху пытается проникнуть в тайную политическую организацию, и Чхэ Ён Шин отправляется за ним. Ким Мун Хо транслирует скандальные аудиозаписи о группировке в прямом эфире своего новостного издания.
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