В 1 сезоне 15 серии сериала «Хилер» Ким Мун Хо собирает компромат, чтобы разрушить репутацию медиакомпании старшего брата. Со Чжон Ху пытается придумать, как рассказать Чхэ Ён Шин правду о своей настоящей личности и работе под прикрытием.
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