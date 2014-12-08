В 1 сезоне 15 серии сериала «Хилер» Ким Мун Хо собирает компромат, чтобы разрушить репутацию медиакомпании старшего брата. Со Чжон Ху пытается придумать, как рассказать Чхэ Ён Шин правду о своей настоящей личности и работе под прикрытием.