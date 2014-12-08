В 1 сезоне 4 серии сериала «Хилер» ачжумма Чжо не одобряет решение курьера работать под прикрытием в интернет-издании Чжи Ан. Журналистка пытается уговорить начальника опубликовать её скандальную статью о спонсорах в мире шоу-бизнеса.