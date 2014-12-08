В 1 сезоне 5 серии сериала «Хилер» репортёр Ким пытается рассказать подруге юности, что Чжи Ан не погибла 20 лет назад. Бандит Сан Су продолжает выслеживать своего конкурента, из-за чего ачжумма Чжо просит Со Чжон Ху временно избегать Чхэ Ён Шин.
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