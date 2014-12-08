В 1 сезоне 14 серии сериала «Хилер» ачжумма Чжо пытается взломать сервер полицейских, чтобы заполучить видео с допросов Ён Чжэ. Со Чжон Ху не может оправиться от гибели близкого человека, а Ён Шин беспокоит внезапное исчезновение Бон Су.
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