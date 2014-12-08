В 1 сезоне 9 серии сериала «Хилер» Со Чжон Ху удаётся спасти Чхэ Ён Шин из сломанного лифта. Ким Мун Хо угрожает старшему брату рассказать всю правду его супруге, если он ещё раз подвергнет жизнь дочери Мён Хи смертельной опасности.