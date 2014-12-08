В 1 сезоне 20 серии сериала «Хилер» Чжон Ху вместе с друзьями пытается придумать ещё один план по уничтожению старейшины и его тайной политической организации. Неуловимому курьеру необходимо доказать свою невиновность и защитить близких людей.
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