В 1 сезоне 20 серии сериала «Хилер» Чжон Ху вместе с друзьями пытается придумать ещё один план по уничтожению старейшины и его тайной политической организации. Неуловимому курьеру необходимо доказать свою невиновность и защитить близких людей.