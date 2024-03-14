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Анатомия страсти 2005, 20 сезон

Постер к 20-му сезону сериала Анатомия страсти
Киноафиша Сериалы Анатомия страсти Сезоны Сезон 20
Grey's Anatomy 16+
Оригинальное название Season 20
Название Сезон 20
Премьера сезона 14 марта 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 20-й сезон сериала «Анатомия страсти»

В 20 сезоне сериала «Анатомия страсти» в клинике появляются новые стажеры-гинекологи. Эддисон специально приезжает в город, чтобы поприветствовать их. Тем временем Ник и Лукас находят неожиданную точку соприкосновения, а пересадка легкого Мэгги срывается в последний момент. Тедди принимает сложное решение, Линк опирается на Джо в поисках эмоциональной поддержки. Симоне приходится сделать судьбоносный выбор из-за визита кое-кого из ее прошлого. Кэтрин возвращается в Грей Слоун с непростой профессиональной задачкой для своих коллег. Оуэн, ко всеобщему удивлению, берет свою карьеру в свои руки.

 

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 20 голосов
7.6 IMDb

Список серий сериала Анатомия страсти

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Мы только начали We've Only Just Begun
Сезон 20 Серия 1
14 марта 2024
Держи семью рядом Keep the Family Close
Сезон 20 Серия 2
21 марта 2024
Прогулка по океану Walk on the Ocean
Сезон 20 Серия 3
28 марта 2024
Детка, могу ли я тебя обнять? Baby Can I Hold You
Сезон 20 Серия 4
4 апреля 2024
Никогда не чувствовал себя таким одиноким Never Felt So Alone
Сезон 20 Серия 5
11 апреля 2024
Марафон продолжается The Marathon Continues
Сезон 20 Серия 6
2 мая 2024
Она была моей She Used to Be Mine
Сезон 20 Серия 7
9 мая 2024
Кровь, пот и слезы Blood, Sweat and Tears
Сезон 20 Серия 8
16 мая 2024
Я ношу твое сердце I Carry Your Heart
Сезон 20 Серия 9
23 мая 2024
Сжечь дотла Burn It Down
Сезон 20 Серия 10
30 мая 2024
График выхода всех сериалов
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