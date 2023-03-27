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Киноафиша Новости Сериал «Анатомия страсти» продлен на двадцатый сезон

Сериал «Анатомия страсти» продлен на двадцатый сезон

27 марта 2023 14:01
Сериал «Анатомия страсти» продлен на двадцатый сезон

Созданием новых серий занимается новый шоураннер.

Телеканал ABC официально продлил сериал «Анатомия страсти» на 20-й сезон. Благодаря анонсу новых серий проект вновь закрепил за собой титул самой продолжительной медицинской драмы в прайм-тайм в истории телевидения. Шоу является одной из самых популярных программ ABC и занимает первое место по количеству зрителей в возрастной категории от 18 до 49 лет среди всех сериалов канала. В настоящее время каждый новый эпизод «Анатомии страсти» смотрят в среднем 10,7 млн человек в прямом эфире и еще 35 млн человек на различных платформах.

Еще в январе этого года представители ABC сообщили о том, что Криста Вернофф покинула пост шоураннера «Анатомии страсти» и ее спин-оффа «Станция 19». Ее сменила Мэг Маринис, которая возглавит производство двадцатого сезона. Маринис участвует в разработке «Анатомии страсти» с третьего сезона. Она начала свой карьерный путь в проекте с должности ассистента сценариста по постановке, а во время работы над 15-м сезоном была повышена до исполнительного продюсера. На сегодняшний день она написала сценарии более 25 эпизодов сериала.

В настоящий момент продолжается выход 19-го сезона «Анатомии страсти», премьера финальных серий которого намечена на 18 мая. Последние эпизоды ознаменовали собой уход из шоу нескольких центральных актеров, в том числе ведущей звезды Эллен Помпео. В седьмом эпизоде сезона под названием I’ll Follow the Sun («Я последую за Солнцем») ее героиня Мередит Грей переехала из Сиэтла в Бостон, тем выбыв из сюжета. Несмотря на это, актриса продолжает озвучивать вводный и заключительный закадровый текст всех серий сериала. Она также планирует вновь появится на экране в финале сезона. О возможности ее появления в будущем 20-м сезоне пока ничего неизвестно.

Фото: ABC
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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