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Анатомия страсти 2005, 18 сезон

Постер к 18-му сезону сериала Анатомия страсти
Киноафиша Сериалы Анатомия страсти Сезоны Сезон 18
Grey's Anatomy 16+
Оригинальное название Season 18
Название Сезон 18
Премьера сезона 30 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 20
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 18-й сезон сериала «Анатомия страсти»

В 18 сезоне сериала «Анатомия страсти» авторы медицинского процедурала продолжают следить за судьбой интернов и постоянных сотрудников обычной американской больницы. Ежедневно главные герои сталкиваются с тяжелыми и необычными медицинскими случаями – они вынуждены принимать решения, от которых, как правило, зависят жизни пациентов. Отдельное место в сюжете занимают личные взаимоотношения врачей. Почти у каждого из них есть некий любовный интерес со своей личной историей. Однако некоторые герои, проигнорировав внутреннюю этику госпиталя, крутят романы с собственными коллегами, начальниками и подчиненными...

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 20 голосов
7.6 IMDb

Список серий сериала Анатомия страсти

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
А вот и солнце взошло Here Comes the Sun
Сезон 18 Серия 1
30 сентября 2021
Что-то вроде завтрашнего дня Some Kind of Tomorrow
Сезон 18 Серия 2
7 октября 2021
Жарче, чем в аду Hotter Than Hell
Сезон 18 Серия 3
14 октября 2021
С помощью моих друзей With a Little Help From My Friends
Сезон 18 Серия 4
21 октября 2021
Разлей по бутылкам и взорвись! Bottle Up and Explode!
Сезон 18 Серия 5
11 ноября 2021
С тобой каждый день - это праздник Every Day Is a Holiday (With You)
Сезон 18 Серия 6
18 ноября 2021
Сегодня был сказочный день Today Was a Fairytale
Сезон 18 Серия 7
9 декабря 2021
Это случилось в полночь It Came Upon a Midnight Clear
Сезон 18 Серия 8
16 декабря 2021
Не время умирать No Time To Die
Сезон 18 Серия 9
24 февраля 2022
Жизнь в разделенном доме Living in a House Divided
Сезон 18 Серия 10
3 марта 2022
Наследие Legacy
Сезон 18 Серия 11
10 марта 2022
Задатки тебя The Makings of You
Сезон 18 Серия 12
17 марта 2022
Прижми меня к себе Put the Squeeze On Me
Сезон 18 Серия 13
24 марта 2022
Сорваться с места Road Trippin
Сезон 18 Серия 14
31 марта 2022
Подвергни это испытанию Put It to the Test
Сезон 18 Серия 15
7 апреля 2022
Мне остаться или уйти Should I Stay or Should I Go
Сезон 18 Серия 16
5 мая 2022
Я прикрою тебя I'll Cover You
Сезон 18 Серия 17
12 мая 2022
Сильнее ненависти Stronger Than Hate
Сезон 18 Серия 18
19 мая 2022
Из-за крови Out for Blood
Сезон 18 Серия 19
26 мая 2022
Ты кровь You Are the Blood
Сезон 18 Серия 20
26 мая 2022
График выхода всех сериалов
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